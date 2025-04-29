Изюм поддерживает состояние костей и замедляет старение

Чем еще полезен сухофрукт

Изюм, он же высушенный виноград, может стать прекрасным дополнением к сбалансированному рациону. Изюм подходит как для готовых блюд, например каш и сырников, так и для отдельного употребления в качестве небольшого перекуса. Какими полезными свойствами для здоровья обладает изюм?

Изюм содержит высокую концентрацию натуральных сахаров, таких как глюкоза и фруктоза. Это делает его отличным источником энергии, что особенно полезно для спортсменов и людей, занимающихся активной физической деятельностью.

«Продукт богат антиоксидантами — ресвератролом и полифенолами, позволяющими снижать уровень плохого холестерина и способствующими улучшению кровообращения. Регулярное употребление изюма может профилактировать сердечно-сосудистые заболевания», — говорят диетологи.





Благодаря внушительному содержанию антиоксидантов изюм помогает организму бороться со свободными радикалами, что может замедлить процессы старения и снизить формирование хронических патологий.

Изюм содержит клетчатку, нормализующую работу кишечника и предотвращающую запоры. Он также поддерживает здоровую микрофлору органа.

«Сухофрукт признан источником кальция, который необходим для хорошего состояния костей и предотвращения остеопороза, что особенно актуально для пожилых людей и женщин в период менопаузы», — отмечают специалисты.

Витамины группы B, содержащиеся в изюме, играют важную роль в поддержании иммунной функции, а также в обмене веществ и производстве энергии.