Излучение от гаджетов состаривает кожу

Цифровые технологии приводят за собой цифровое старение

Ученые выяснили, что при чрезмерном использовании смартфонов и компьютеров человек сталкивается с цифровым старением.

«Опасность для кожных покровов исходит от того самого синего света (HEV-излучения), являющегося высокочастотным и высокоэнергетическим светом в диапазоне от 400 до 500 нанометров. Такому излучению свойственно проходить в более глубокие слои дермы, нежели UVA- и UVB-лучам, что и провоцирует ее ускоренное старение. Также от HEV-излучений есть риски столкнуться с повышенной пигментацией кожи», — разъясняют эксперты.

В связи с этим рекомендуется применять специальные экранные пленки, защищающие от синего излучения. Им под силу частичная блокировка высокоэнергетического коротковолнового синего света и уменьшение негативных последствий для состояния человека.