Излишнее потребление витамина D токсично

Принимать добавку нужно только после анализа крови

Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья, так как способствует усвоению кальция и фосфора, необходимых для формирования костей. Он также участвует в регуляции иммунной функции и снижении воспалительных процессов. Однако вопрос о необходимости его приема вызывает много обсуждений.

«Не всем людям требуется дополнительный прием витамина D. Оптимального уровня этого витамина можно достичь, пребывая на солнце, так как кожа синтезирует его при воздействии ультрафиолетовых лучей. Однако в условиях недостатка солнечного света, особенно в зимний период или у людей с ограниченной подвижностью, может потребоваться средство из аптеки», — объясняют терапевты.

Рекомендуемая суточная доза для большинства взрослых составляет 800–2000 МЕ (международных единиц), но в некоторых случаях, например при дефиците или специфических заболеваниях, врач может назначить более высокие дозы.

При этом важно учитывать, что чрезмерное поглощение витамина D токсично — это проявляется гиперкальциемией, вызывая проблемы с сердцем, почками и костями. Потому людям с заболеваниями почек, саркоидозом и некоторыми формами рака следует избегать высоких доз витамина D без медицинского контроля.

«Беременные и кормящие женщины также должны быть осторожны с дозировкой, ведь избыток витамина D способен негативно повлиять на здоровье ребенка», — отмечают специалисты.

Прежде чем начинать прием витамина D, рекомендуется сдать анализ крови и проконсультироваться с врачом, чтобы определить надобность и правильную дозировку в зависимости от особенностей вашего здоровья.