Избежать набора веса зимой позволит отказ от чаепитий

Людям свойственно менять пищевые привычки посезонно

Русскому человеку уже привычно набирать несколько лишних килограммов за месяцы зимы. Происходит это из-за того, что в холодное время года нас чаще тянет на более калорийные блюда и, конечно, мы не отказываем себе в удовольствии согреться чаем с чем-нибудь вкусненьким. Как раз такие чаепития провоцируют увеличение веса.

«Вкусное позволяет организму легче переносить стресс и дискомфорт, появляющиеся от холода и недостатка света. У мозга особая чувствительность к сахару, получая его, нервная система производит компоненты, способствующие нашему настроению, умиротворению, расслаблению. Процесс потребления сладкого, увы, зачастую, делается неконтролируемым, потому вес начинает расти», — говорят диетологи.

Сохранить свою нормальную форму позволит контроль за пищевым поведением и наличие регулярной физической активности.

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