Избегайте этого консерванта в продуктах

Вещество плохо сказывается на кишечнике

Наличие в продуктах добавки Е234, или низина, является нежелательным для организма человека. Компонент относится к перечню разрешенных, однако недавно появились результаты исследований не в пользу данного вещества.

«Этим консервантом пользуются, чтобы сохранить товар при транспортировке. Он может содержаться в молочных, мясных и других продуктах, его даже могут добавлять в вино в первый этап процесса изготовления. Минус низина в том, что его антимикробное действие распространяется не только на патогены, но и вредит полезным кишечным бактериям», — предупреждают медики.

Еще одно название Е234, натрия бензоат, может быть более известно потребителю, его можно найти на этикетках с газированными напитками, соками, консервами, сиропами, джемами, кетчупами, соусами, маринадами, желе. Бывает, что он входит в состав некоторых медикаментов. Главная задача консерванта — в продлении сроков годности продукта.

Умеренное потребление консерванта (суточной нормой считается не более 5 мг/кг веса) не принесет вреда организму, но подобных веществ в пище все же лучше избегать. К тому же в ряде исследований установлено, что высокая концентрация натрия бензоата чревата превращением консерванта в бензол, а он уже считается канцерогенным элементом. Такая трансформация случается, как правило, при сочетании консерванта и аскорбиновой кислоты, а еще и высокой температуры.