Избавляться от изжоги при помощи соды опасно развитием рака

Онкопоражение может коснуться пищевода

При регулярных эпизодах изжоги и попытках устранить симптом приемом пищевой соды есть риски пострадать от воспаления слизистых оболочек пищевода, которое повлечет за собой онкопоражение органа.

«Щелочь в соде способна подавлять изжогу, однако после ее приема в желудке выделяется большее количество кислоты, что чревато новым приступом изжоги, и после соды симптоматика уже делается ярче. При многократных попытках избавиться от изжоги содой симптом начинает беспокоить чаще», — сообщают медики.

От постоянной изжоги развивается эрозивный эзофагит и даже пищевод Барретта, когда на органе появляются рубцы, затем велико формирование онкологического процесса.

Если вас беспокоит изжога, вместо поглощения соды следует посетить гастроэнтеролога.