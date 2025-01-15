Избавиться от насморка помогает физическая активность

Когда беспокоит вазомоторный ринит, заниматься нужно регулярно

Если нос заложен, а носовое дыхание затруднено, но признаки острого респираторного заболевания отсутствуют, врачи ставят диагноз «вазомоторный ринит». При этом состоянии наблюдаются сбои в кровоснабжении сосудов, расположенных в слизистой носа, что вызывает отечность носовых раковин.

«Часто вазомоторный ринит сопряжен с определенными триггерами (дымом, промышленными газами, забросом кислого желудочного содержимого, гормонами беременности или щитовидной железы, некоторыми лекарствами, приемом алкоголя, горизонтальным положением), которые раздражают нервные окончания в слизистой оболочке носа и вызывают последующее расширение сосудов подслизистого слоя боковых стенок носа, именуемых пещеристыми венозными сплетениями. При их избыточном кровенаполнении образуется отек слизистых и затрудняется носовое дыхание. В пределах нормы эти сосуды пребывают в спавшемся состоянии», — объясняют оториноларингологи.

Лечить вазомоторный ринит можно консервативно или хирургически, но универсальным советом для всех страдающих от этой проблемы является приобщение к физическим упражнениям, способствующим улучшению кровотока в области шейного отдела позвоночника. Эффективны будут, например, занятия плаванием или скандинавской ходьбой. Подобрать подходящую активность можно вместе с доктором.

«Дело в том, что как раз сквозь область шейного отдела проходят нервные волокна, оканчивающиеся в слизистых оболочках носа и провоцирующие отечность», — отмечают врачи.





Механизмы воздействия физической активности:

• улучшение общего состояния здоровья. Регулярные физические нагрузки содействуют укреплению иммунной системы, что сокращает частоту обострений вазомоторного ринита. Здоровый организм более устойчив к инфекциям и аллергическим реакциям;

• снижение стресса. Физические упражнения способствуют выработке эндорфинов — «гормонов счастья», которые помогают снизить уровень стресса. Поскольку стресс способен усугублять симптомы вазомоторного ринита, его минимизация важна в контроле над заболеванием;

• стимуляция кровообращения. Физическая активность активирует кровообращение, что нормализует тонус сосудов в носовой полости, уменьшает заложенность и делает дыхание свободным;

• увлажнение дыхательных путей. При физических нагрузках увеличивается частота дыхания, что повышает степень увлажненности носовых слизистых и снижает выраженность симптоматики ринита;

• атмосферные условия — занятия спортом на свежем воздухе, особенно в умеренных климатических условиях, благоприятно отражаются на самочувствии, только необходимо избегать пребывания на улице в периоды цветения, иначе проявления ринита обострятся.