Избавиться от кошмаров можно при помощи осознанного сновидения

Что делать, чтобы испробовать эту технику

Слышали про осознанные сны и думали, что это какая-то мистическая история? На самом деле такую практику (в качестве дополнительного средства) можно использовать для терапии тех, кто страдает хроническими кошмарами и посттравматическим стрессовым синдромом.

«Как правило, проблемы со сном и повторяющийся кошмар имеют связь с определенной ситуацией, наносящей травму. В осознанном сновидении можно заняться проработкой проблемы, рассматривая ее каждую сторону и экспериментируя с вашей реакцией на нее», — говорят психотерапевты.

Осознанный сон рекомендуют использовать и для улучшения моторики, что важно для спортсменов, врачей, музыкантов и людей, перенесших серьезные травмы и проходящих реабилитацию. А все потому, что активностью в осознанном сновидении производится запуск тех же нейронных структур, что и при реальных действиях. Мозгом не улавливается разница между реальным и визуализированным событием, например игрой на музыкальном инструменте, ведь навыкам суждено остаться.

Для осознанного сна нужно:

• проснуться через пять часов после засыпания, то есть, если вы планируете уснуть в 23 часа, то будильник перед этим вам нужно ставить на 4 утра;

• проснувшись, оставайтесь в постели и, не делая резких движений, старайтесь вспомнить, что вам снилось. Также можно обратиться к любому сну, что был ранее, даже тому, что вы видели в детские годы, или к своему кошмару;

• будьте расслаблены и сконцентрированы на желании осознать себя в этом сновидении;

• пытайтесь визуализировать себя в предыдущем сне, сохраняя намеренность и осознанность нереальности того, что вас окружает;

• занимайтесь повторением предыдущих двух пунктов, пока не погрузитесь в сновидение.