Избавиться от кашля поможет сок редьки

Как применять продукт для лечения

Народная медицина предлагает множество способов борьбы с кашлем, и одним из популярных средств является сок черной редьки. Действительно ли этот продукт эффективен против кашля?

Черная редька обладает множеством полезных свойств, которые делают ее рабочим средством в борьбе с простудными заболеваниями. Она богата витаминами C, B, PP, минералами — калием, кальцием, магнием, эфирными маслами и биологически активными веществами. Эти компоненты имеют противовоспалительное действие, стимулируют иммунитет и облегчают процесс избавления организма от мокроты.

«Сок редьки рекомендуется преимущественно при влажном кашле, так как он способствует разжижению и выведению слизи из дыхательных путей. Однако некоторые рецепты также используются при сухом кашле, смягчая горло и уменьшая раздражение слизистой оболочки», — сообщают специалисты народной медицины.

Как приготовить и применять сок редьки от кашля?

Способ № 1: Классический рецепт. Что нужно сделать:

• выбрать черную редьку среднего размера;

• очистить кожуру и нарезать небольшими кусочками;

• положить кусочки редьки в глубокую посуду и засыпать сахаром или медом (по вкусу);

• оставить настаиваться примерно на ночь;

• получившийся сок аккуратно слить и пить по столовой ложке три-четыре раза в день перед едой.





Способ № 2: Редька с маслом. Этот вариант подходит людям, которым противопоказаны сладкие продукты. Что нужно сделать:

• натереть редьку на мелкой терке;

• добавить немного растительного масла, например оливкового или льняного;

• тщательно перемешать смесь и оставить настояться около часа;

• употреблять по чайной ложке дважды-трижды в сутки.

Несмотря на полезные свойства, употребление сока редьки имеет ряд противопоказаний. Это индивидуальная непереносимость продуктов пчеловодства (если используется мед), гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, заболевания печени и почек, беременность и период лактации.

Важно! Перед всяким лечением народным способом следует проконсультироваться с врачом. Если ваш кашель длится долго, сопровождается повышенной температурой и другими симптомами, вылечиться одним лишь соком точно не получится — в этом случае требуется помощь специалистов традиционной медицины.

