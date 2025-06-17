Из-за высокой громкости в наушниках деменция становится ближе

При повреждении слуха страдают когнитивные функции

Слушать музыку в наушниках на громкости, превышающей допустимые пределы, опасно не только для состояния слухового аппарата, но и для функционирования мозга. При легкой потере слуха риски появления деменции становятся в два раза выше, при тяжелой — уже в пять раз.

«Если мозгу становится трудно обрабатывать звуки, он запускает перераспределение ресурсов, что приводит к отвлечению от мыслительных процессов и мешает памяти, ускоряя когнитивный спад», — объясняют нейробиологи.

Специалисты Общества по борьбе с болезнью Альцгеймера подтверждают, что у людей, сталкивающихся с проблемами снижения слуха, повышаются риски формирования деменции. Также угнетение слухового потенциала может рассматриваться в качестве раннего симптома, указывающего на вероятное приближение слабоумия.