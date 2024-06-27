Из-за гиподинамии человек теряет мышечную массу уже с 25 лет

Как проявляется саркопения

Саркопения предстает атрофическим дегенеративным изменением скелетной мускулатуры, для которой характерна постепенная утрата объема мышц, а также силы.

Заболевание считается возрастным, ранее с подобными изменениями человек соприкасался после 45 лет, а ускорялись симптомы в пожилом возрасте. Сегодня медики отмечают, что регенеративные и восстановительные процессы могут затормозиться уже в период 25—30 лет. И главная причина тому — малоподвижный образ жизни.

«Саркопению можно приблизить также неправильным питанием, гормональным дисбалансом, когда в организме недостает тестостерона, что плохо для обоих полов. Еще сказываются дефициты коллагена, витамина D, протеинов, влияние создается и хроническими воспалительными заболеваниями — это проблемы с легкими, щитовидной железой, кожей, аллергии или аутоиммунные патологии», — информируют медики.

Распознать саркопению можно по дряблым и отвисающим мышцам в области плеч и бедер, «усыхающим» мышцам голеней, провисающим мышцам под лопатками (напоминает ламбрекены), выпирающему животу, шаткой походке.

Избавиться от саркопении невозможно, а вот предотвратить ее появление и снизить темпы развития удастся при помощи силовых тренировок (это очень важно!), а также полноценного питания с должным уровнем белка (при почечной патологии норму белка согласовывают с врачом!).

При постоянной усталости и невозможности (сложности) поднятия тяжестей, с болями в области позвоночника, беспричинной потерей массы тела требуется обследование на предмет саркопении.