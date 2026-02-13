Из-за этого напитка можно лишиться мужской силы

Частое его потребление грозит импотенцией

Злоупотребление алкоголем имеет массу негативных последствий для здоровья человека, в числе которых также развитие импотенции. И особенно опасной для мужской силы считается водка.

Этанол является гонадотоксическим ядом, поражающим половые железы и угнетающим производство тестостерона. Частое потребление водки чревато как гормональными сбоями, так и нервно-сосудистыми нарушениями механизмов эрекции, что вынуждает забыть о сексуальной жизни на фоне полового бессилия.

В дополнение обилие спиртного вредит метаболизму гормонов в печени, из-за чего растет уровень эстрогенов, а при повышении концентрации этих женских половых гормонов у мужчин жировая ткань в организме начинает перераспределяться по женскому типу, что особенно становится заметным по увеличению груди.

И конечно, алкоголь губителен для репродуктивной функции: спиртное плохо отражается на качестве спермы, количестве и подвижности сперматозоидов и увеличивает долю их патологических форм.

Читайте также: Какие признаки говорят о формировании алкогольной зависимости.

Смотрите еще: Дефицит тестостерона у мужчин может начаться с плохого настроения.