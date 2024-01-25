Из-за чего резко падает давление

Причин может быть немало

Низкие показатели артериального давления не всегда говорят о плохом самочувствии, порой гипотонии присуща хроническая или физиологическая природа, когда человек комфортно себя ощущает при небольших значениях.

«Когда гипотония имеет патологическую форму, человек сталкивается с внезапным и стремительным ухудшением самочувствия на фоне снижения давления, мучаясь от головной боли, головокружения, сильной слабости, утомляемости, тошноты, сильной потливости, частого пульса, одышки, иногда случается обморок, также беспокоят нарушения сна», — говорят терапевты.

Патологическое падение давления может быть спровоцировано переутомлением, строгой диетой, острым инфекционным заболеванием, анемией, болезнью ЖКТ-органов или почечной патологией, приемом определенных медикаментов, недостатком воды в организме.

«Падает давление и тогда, когда человек меняет положение тела, чаще при выпрямлении, вставании. Еще выделяют нейрогенную гипотензию, когда значения снижаются от продолжительного пребывания в положении стоя, обычно такое — результат неправильного сообщения сердца и мозга», — объясняют врачи.

Снижаются значения и при сосудистом спазме от холодных еды или напитка либо при потреблении аллергенного для организма компонента. Еще подобное случается при несбалансированном питании, например при больших паузах между едой или неумеренном потреблении углеводов.

Если человеку становится очень плохо на фоне упавшего давления, нужно вызывать скорую помощь. Когда состояние терпимо, но периодически повторяется, необходимо проверить здоровье в клинике.