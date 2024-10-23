Из-за чего при сдаче анализа не идет кровь из вены

Причины бывают банальными и серьезными

Сдача анализа крови из вены — распространенная медицинская процедура, которая, как правило, проходит быстро и безболезненно. Однако иногда возникают ситуации, когда кровь не течет из вены, что может вызывать беспокойство как у пациента, так и у медицинского персонала. Почему так бывает?

Неправильная техника венепункции. Если игла не введена под правильным углом или не была достаточно глубоко вставлена, это может привести к тому, что кровь не поступит в пробирку. Важно, чтобы медицинский работник имел соответствующий опыт и навыки для выполнения этой процедуры.

Вена слишком маленькая или тугая. У некоторых пациентов вены могут быть мелкими или плохо прощупываемыми, что затрудняет доступ к ним. Также, если пациент испытывает стресс или напряжение, вены могут сжиматься, что делает их менее доступными для забора крови. В таких случаях рекомендуется использовать более тонкие иглы или проводить процедуру на другой руке.

Образование тромба. Иногда вена может быть частично или полностью заблокирована тромбом, что препятствует нормальному кровотоку. Это случается из-за предшествующих медицинских манипуляций, травм или заболеваний, связанных с нарушением свертываемости крови. В таких ситуациях необходимо обратиться к врачу для дальнейшего обследования и оценки состояния здоровья.





«Порой причина бывает в повышенной вязкости крови из-за недостаточного потребления воды либо наличия заболевания, из-за которого кровь делается густой, поэтому пациенту важно выяснить у врача, что именно вызвало сложности с забором анализа», — говорят гематологи.

Неверная фиксация вены. Для успешного забора крови важно правильно зафиксировать вену. Если фиксация была выполнена недостаточно тщательно или не в том месте, это может привести к тому, что кровь не будет поступать в пробирку. Использование жгута для сжатия вены должно быть временным и аккуратным, чтобы не вызвать повреждение сосудов.

Психологический фактор. Страх или тревога перед процедурой могут вызывать физиологические реакции, такие как сжатие вен, что тоже способно стать причиной того, что кровь не идет. Важно обеспечить пациенту комфортные условия и при необходимости использовать методы релаксации.