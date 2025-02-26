Из-за чего появляется звон в одном ухе

Когда это становится патологией

Тиннитус — это периодический звон, ощущение шипения или пульсации в одном ухе, случающееся у 75% людей, и зачастую врачи считают такое состояние вариантом нормы.

«У таких шумов, как правило, непродолжительный характер и они не опасны для человека. Эпизоды тиннитуса могут быть вызваны недостатком сна, стрессом, употреблением кофеина или инфекциями», — говорят оториноларингологи.

Если же тиннитус беспокоит часто и подолгу, то уже следует пройти диагностику, потому что он бывает симптомом различных заболеваний, причем не только патологий уха.