Из-за чего могут гореть уши

Когда народные приметы ни при чем

Разливающееся тепло по ушным раковинам и их покраснение, сопровождаемое дискомфортом, знакомо, пожалуй, всем. Когда у человека горят уши, значит, его кто-то нехорошо обсуждает — так слагает народный фольклор. Однако врачи в приметы не верят и знают истинные причины горения ушей.

«Ушную раковину пронизывают мелкие капилляры, реагирующие на температурные перепады, смену атмосферного давления и прочие аспекты окружающей среды, и, конечно, уши могут дать ответ в виде покраснения на происходящее в организме», — говорят оториноларингологи.

Уши могут гореть:

• из-за эмоций и стресса. Если человек сильно волнуется, в организме подскакивает адреналин, повышаются артериальное давление и ЧСС, тогда беспокоит покраснение и покалывание ушей;

• климатических изменений. Частое явление при сильных морозах: когда человек заходит в помещение и отогревается, уши могут гореть;

• солнечного ожога. Уши тоже нужно мазать солнцезащитным кремом. К сожалению, не все проявляют такую заботу, потому нежная кожа ушей часто страдает от солнца;

• высокой температуры. Если вы болеете, уши могут гореть из-за расширения сосудов, потому что организм старается сбить температуру, повышая теплоотдачу;

• укуса насекомого. Виновниками горящих ушей могут стать укусившие вас мошки, осы, муравьи или другие насекомые. Особая опасность в этом случае исходит от клещей, которые любят прятаться за ушными раковинами;

• реакции на пищу. Это может быть употребленная острая еда или алкоголь, стимулирующие кровоток и расширяющие сосуды, или вовсе аллергия на какой-то продукт;

• отита. Наружный отит, развивающийся из-за пиогенного или золотистого стафилококка, часто сопровождается горением, зудом и отечностью ушей и повышением температуры;





• рожистого воспаления. Это серьезная патология, требующая госпитализации в гнойную хирургию. У больного не только горят уши, но и есть чувство напряжения в ушной раковине, а также болевой синдром, еще поднимается температура тела до 40°С и болит голова;

• аллергии. Аллергическая реакция бывает не только на конкретный продукт, как говорилось выше, но и на лекарства или косметику. Также возможно развитие контактного дерматита из-за ношения украшений. А еще аллергию могут вызвать головные уборы из шерсти или синтетики;

• эндокринных нарушений. У людей с сахарным диабетом частенько горят уши, поскольку болезнь приводит к поражению мелких сосудов. А еще больные гипертиреозом или иными патологиями, сказывающимися на вегетативной нервной системе, тоже замечают такой симптом, как горение ушей;

• сосудистых проблем. Из-за той же гипертонии может кинуть в жар, что также вызовет дискомфорт в области ушей;

• эритромелалгии. Это редкое сосудистое периферическое расстройство, сопровождаемое краснотой и жгучей болью с отечностью чаще в области стоп, реже страдают кисти, ушные раковины и нос;

• «синдрома красного уха». Тоже встречается редко и проявляется спонтанным ощущением жжения и боли. Причина бывает в прикосновениях, стрессе, активном движении шеей, жевании, кашле или чихании. Синдром может быть при мигрени, вегетативной цефалгии тройничного нерва, нарушениях в верхних отделах шейного отдела позвоночника или дисфункции височно-поднижнечелюстного сустава, но точная его причина неизвестна;

• кожных заболеваний. При псориазе, экземе, дерматите может появляться такой дискомфорт в области уха;

• аутоиммунных заболеваний. Типично для рецидивирующего полихондрита, когда воспаление затрагивает хрящевую ткань.

Если горение ушей ощущается часто, к тому же сопряжено с болями, выделениями из ушной раковины, снижением слуха, сыпью, язвами, отеками, повышенной температурой, головокружением, нужно обратиться к оториноларингологу.