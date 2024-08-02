Из-за чего даже летом мерзнут ноги

Симптом говорит о наличии заболевания

Есть люди, которые не могут обойтись без носков даже в теплую летнюю погоду, а все потому, что их ноги все время делаются холодными.

«При постоянно мерзнущих ногах следует проверить здоровье щитовидной железы, такой признак характерен для гипотиреоза — недостаточной функции органа, когда отмечается снижение основного обмена веществ и притока кислорода к тканям», — говорят врачи.

При этой эндокринной патологии человек также может жаловаться на сухость кожных покровов, выпадающие волосы, отечность и повышенную усталость. Для определения состояния щитовидной железы сдаются следующие гормоны: ТТГ, Т3 свободный и Т4 свободный.

Кровоснабжение в конечностях может быть недостаточным и при сахарном диабете, анемии, атеросклерозе, гипертонии.