Из чего состоит пирамида жиросжигания

Нужно ли изнурять себя кардиотренировками

Что нужно, чтобы похудеть? Самое главное — и в этом нет секретов — создать дефицит потребляемых калорий. Это ключевой способ для жиросжигания. Если вы собираетесь сбросить вес, калорийность вашего рациона должна высчитываться по формуле 24 х вес в килограммах. Пересчитывать норму следует каждые 2—4 недели.

«Далее необходимо съедать достаточное количество белковой пищи — это 1,5—2 г на каждый кг веса, остальные калории получайте из комбинации углеводов и жиров», — говорят диетологи.

В середине жиросжигательной пирамиды находятся силовые тренировки, заниматься можно от 2 до 5 раз в неделю по 30-60 минут.

Следующим помощником в похудении считается сон: важно спать по 7—9 часов ночью, чтобы осуществлять контроль аппетита и восстанавливаться.

Что касается кардионагрузок, то они венчают эту схему. Они, конечно, полезны, но не всегда обязательны, поэтому при похудении сосредоточиться следует на предыдущих пунктах.