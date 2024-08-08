Источником омега‑3 может быть льняное масло

Как нужно употреблять средство

Льняное масло активно используется в диетологии и медицине, поскольку является ценным источником витаминов и антиоксидантов. Основное преимущество льняного масла заключается в высоком содержании омега‑3 жирных кислот, укрепляющих здоровье сердечно-сосудистой системы, снижающих уровень холестерина и воспалительных процессов в организме.

Продукт также способствует улучшению состояния кожи и даже помогает при экземе и псориазе. А еще льняное масло благоприятно отражается на перистальтике кишечника.

«Рекомендуемая дозировка льняного масла варьируется от одной чайной до двух столовых ложек в день. Лучше всего употреблять его в сыром виде, выпивая натощак, добавляя в салаты, смузи или каши. Термической обработки льняного масла следует избегать, она может разрушить полезные компоненты продукта», — говорят врачи.

Курс лечения льняным маслом варьируется от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от целей. Например, для поддержки сердечно-сосудистой системы и активации обмена веществ его можно принимать в течение 3—6 месяцев, но перед началом длительной терапии рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или вам прописаны какие-то медикаменты.

Важно помнить о возможных противопоказаниях. Льняное масло нежелательно для людей с желчнокаменной болезнью, а также беременных и кормящих женщин.