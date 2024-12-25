Испытания российской вакцины от рака начнутся в ближайшее время

Препарат проверят на 50 пациентах

Отечественную вакцину от рака скоро оценят в действии. Для первого этапа клинических испытаний ученым понадобится 50 добровольцев, сейчас их отбирают из 6000 желающих, заявившихся на тестирование.

«Предпочтительны онкобольные, уже проходившие химиолучевую и другие терапии, а также те, что подвергались хирургическим вмешательствам», — сообщается в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена.

Первая стадия продлится до конца 2025 года. Все это время испытуемые будут находиться под пристальным наблюдением медиков. Каждому участнику программы подберут индивидуальную дозировку препарата.

Во вторую стадию специалистами планируется изучение воздействия вакцины на различные виды онкологии, после препарат начнут совмещать с прочими вариантами терапии.

Эксперты отмечают, что на всю апробацию понадобится не менее девяти лет.