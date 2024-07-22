Ишемия может считаться профессиональной болезнью медсестер

Сердце делается уязвимым из‑за большой стрессовой нагрузки

Ишемическую болезнь сердца можно относить к основному профессиональному заболеванию медицинских сестер. К такому выводу приходят ученые. Также угроза жизни над представительницами этой профессии нависает по причине высокой вероятности развития острого инфаркта миокарда.

«Профессию медицинской сестры можно отнести к одной из наиболее стрессовых ввиду высокого уровня ответственности, но ограниченных полномочий. Медсестрам часто приходится сталкиваться с недовольством пациентов, порой они ощущают на себе неуважение врачебного персонала, также могут переживать из-за оплаты труда и отсутствия карьерной перспективы, что в совокупности выливается в постоянное психологическое напряжение», — сообщается о многолетних исследованиях ученых Дюссельдорфа.

Когда человек сталкивается со стрессом, в его кровоток происходит выброс адреналина, что стремительно повышает артериальное давление. При регулярности таких состояний сердечно-сосудистая система изнашивается и делается уязвимой перед заболеваниями.