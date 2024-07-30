Иногда вместо сладкого организму нужно дать железа

Как дефициты делают из человека сладкоежку

При сильной зависимости от сладкого врачи рекомендуют провериться на нехватку в организме ценных элементов, порой их восполнение может справиться с постоянным желанием есть «что-нибудь вкусненькое».

«При сахарной зависимости можно заподозрить железодефицит, а также недостаток витаминов группы B. Пообщавшись со сладкоежкой, врач подскажет, в чем еще может нуждаться его организм и какие анализы необходимо сдать», — говорят эндокринологи.

Для кого-то сладкое выполняет роль антидепрессанта — улучшить настроение и почувствовать удовольствие можно не только при помощи еды, в этом помогут спортивные тренировки, прогулки на свежем воздухе — при таких занятиях химия в организме меняется в лучшую сторону.

У некоторых желание лопать сладости связано с нехваткой сна, если наладить режим и высыпаться каждый день, можно заметить, как стремление к шоколадкам и печенькам убавится.

Если у вас наблюдается зависимость от сладкого, старайтесь фиксировать все съеденные углеводы, чтобы и вам, и врачу было понятнее, в каких объемах вы их потребляете. Некоторых ужасает сам список, и они начинают себя сдерживать.