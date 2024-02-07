Иногда медицинская маска приносит вред вместо пользы

Менять средство защиты нужно регулярно

Тема использования медицинских масок все еще не теряет своей актуальности, потому врачи постоянно напоминают о правилах их применения.

«Когда вы носите медицинскую маску, необходимо менять одну на другую спустя два-три часа. И помните, что маска, которая лежала у вас какое-то время в кармане и которую вы уже надевали, никак вас не защитит, а, наоборот, принесет вред здоровью», — объясняют медики.

Заболевший человек, чтобы не распространять вирусы на окружающих, должен обязательно носить маску.

Кстати, если человек не страдает аллергией, можно капнуть на маску эфирного масла: подойдет цитрусовое, хвойное, эвкалиптовое, масло тимьяна, шалфея, герани, чайного дерева.

Чтобы сократить вероятность заражения, стоит избегать контактов с заболевшими, следить за чистотой рук и не касаться грязными руками лица и слизистых. Также следовать правилам здорового образа жизни, сохраняющим иммунную систему: это качественный сон, физическая активность, сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек. Еще нужно несколько раз в день проветривать помещения, в которых человек находится, и помнить о важности влажной уборки.