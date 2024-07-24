Информацию о психическом состоянии людей медики начнут передавать в полицию

Это нужно для предотвращения преступлений неуравновешенными лицами

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, позволяющий медицинским учреждениям передавать в полицию сведения о пациентах, склонных к совершению общественно опасных действий.

Представители власти начнут наблюдение за людьми, имеющими психические расстройства с обострениями, с 1 марта 2025 года.

Определение наклонностей к общественно опасным действиям предполагается по ряду критериев. Взаимодействие медиков и полицейских будет регламентировано Минздравом и МВД.

Сообщается, что из общего числа людей, которым требуется активное диспансерное наблюдение, 72,5% бывали замечены в совершении общественно опасных действий.