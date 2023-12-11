Иммуностимулирующий напиток можно приготовить на основе куркумы

Средство поможет в сезон простуд

Ряду приправ присущи противовирусные свойства, потому с наступлением зимы нелишним будет добавить в свой рацион некоторые пряности.

«Природных антибиотиков — фитонцидов много в имбире, перце, горчице, а куркума вообще может стимулировать иммунную систему на раннем этапе прохождения в организм патогена вирусной или бактериальной природы», — говорят нутрициологи.

Оказать поддержку своему иммунитету можно при помощи золотого молока. Рецепт напитка имеет разные вариации, вы можете использовать этот.

Приготовление: возьмите молоко — 200 мл и вскипятите, добавьте порошок куркумы — половину чайной ложки, черный перец — щепотку, тростниковый сахар — одну чайную ложку, сушеный имбирь — четверть чайной ложки, корицу — щепотку. Помешивайте все, пока напиток не начнет закипать, а после выключите плиту. Процеженное золотое молоко пьют в теплом виде.

При желании во время приготовления можно добавить также немного кардамона или шафрана либо мускатного ореха, но последний лучше применять незадолго до сна. Сахар можно заменить медом, при этом мед нужно класть только в теплое молоко.

Таким напитком не только профилактируются болезни, но и ускоряется выздоровление при появившихся симптомах простуды.