Летняя жара влияет не только на физическое состояние человека, она также способна воздействовать на психику, причем не лучшим образом. Знание о том, как зной отражается на мозге, поможет защититься как от себя самого, так и от «перегретых» окружающих.
В жару человек более склонен к перепадам настроения, у него повышается тревожность и уязвимость перед стрессом. Одной из причин таких проявлений ученые считают недосып. В знойную погоду сложнее погрузиться в глубокий сон и дать своему мозг отдохнуть.
Из-за того что жара заставляет мозг направлять ресурсы на охлаждение организма, потенциала на иные задачи остается меньше, потому жарким летом сложнее учиться и сдавать экзамены, а также работать — при достижении температуры воздуха в помещении 24 °C продуктивность уже идет на спад.
«Жара также поднимает градус агрессии, люди делаются более раздражительными и конфликтными, что иной раз доводит до преступления. Сказывается на поведении, вероятно, кортизол, адреналин и тестостерон — в жару их концентрация в организме возрастает», — говорят психотерапевты.
Это интересно! Одно из исследований выявило: криминальная статистика растет вместе со значениями термометра. В 2019 году в Лос-Анджелесе при максимально жарких днях показатель насильственных преступлений взлетал на 5,7%.
Агрессия может быть направлена и на самого себя, человек в жару более склонен наносить себе повреждения и даже пойти на суицид. Имеющиеся расстройства психики, естественно, обостряются в такие дни, поскольку при перегреве функционирование нейромедиаторов, стабилизирующих эмоции, осложнено.
«Некоторые медикаменты, направленные на купирование обострений психических заболеваний, не принимают в жаркую погоду из-за того, что они блокируют терморегуляцию и потоотделение, что чревато сердечным приступом. Это тоже весомая причина всплеска психической нестабильности», — объясняют специалисты.
Еще в жару может обостриться чувство вины: многие люди в такой период начинают переживать из-за критического состояния экологии во все мире. Эксперты даже используют для описания подобных волнений термин «экотревожность».