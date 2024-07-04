Иди остынь: жара может провоцировать человека на преступления

Как высокие температуры изменяют психику

Летняя жара влияет не только на физическое состояние человека, она также способна воздействовать на психику, причем не лучшим образом. Знание о том, как зной отражается на мозге, поможет защититься как от себя самого, так и от «перегретых» окружающих.

В жару человек более склонен к перепадам настроения, у него повышается тревожность и уязвимость перед стрессом. Одной из причин таких проявлений ученые считают недосып. В знойную погоду сложнее погрузиться в глубокий сон и дать своему мозг отдохнуть.

Из-за того что жара заставляет мозг направлять ресурсы на охлаждение организма, потенциала на иные задачи остается меньше, потому жарким летом сложнее учиться и сдавать экзамены, а также работать — при достижении температуры воздуха в помещении 24 °C продуктивность уже идет на спад.

«Жара также поднимает градус агрессии, люди делаются более раздражительными и конфликтными, что иной раз доводит до преступления. Сказывается на поведении, вероятно, кортизол, адреналин и тестостерон — в жару их концентрация в организме возрастает», — говорят психотерапевты.

Это интересно! Одно из исследований выявило: криминальная статистика растет вместе со значениями термометра. В 2019 году в Лос-Анджелесе при максимально жарких днях показатель насильственных преступлений взлетал на 5,7%.

Агрессия может быть направлена и на самого себя, человек в жару более склонен наносить себе повреждения и даже пойти на суицид. Имеющиеся расстройства психики, естественно, обостряются в такие дни, поскольку при перегреве функционирование нейромедиаторов, стабилизирующих эмоции, осложнено.

«Некоторые медикаменты, направленные на купирование обострений психических заболеваний, не принимают в жаркую погоду из-за того, что они блокируют терморегуляцию и потоотделение, что чревато сердечным приступом. Это тоже весомая причина всплеска психической нестабильности», — объясняют специалисты.

Еще в жару может обостриться чувство вины: многие люди в такой период начинают переживать из-за критического состояния экологии во все мире. Эксперты даже используют для описания подобных волнений термин «экотревожность».