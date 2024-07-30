Груши снижают риск развития диабета на 3%

Для этого достаточно включить их в еженедельный рацион

Клетчатка и антиоксиданты — вот за что нужно любить груши. Плоды даже оказывают профилактическое действие от серьезных болезней — сахарного диабета и колоректального рака.

«Груша способствует нормализации уровня сахара в крови благодаря свойству клетчатки замедлять всасывание глюкозы, что сокращает вероятность формирования диабета на 3% при потреблении груш каждую неделю», — говорят диетологи.

Та же клетчатка незаменима для кишечника, потому грушами можно поправить состояние микробиома, повысив уровень полезных бактерий, что результативно в защите от колоректального рака.

Наличие антиоксидантов во фрукте помогает снижать воспалительные процессы в организме, что тоже относится к мерам профилактики онкопатологий.