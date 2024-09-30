Грипп приводит к воспалению в сердце

Вирус имеет смертельную опасность

Людям, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, перенесшим инфаркт, а также тем, кто старше 65 лет, нужно особенно беречь себя от сезонных инфекций, в частности от гриппа.

«Вирус обладает токсичностью. Проникнув в кровоток, он запускает очаги воспаления в миокарде, повышая риски возникновения сердечно-сосудистой катастрофы», — предупреждают кардиологи.

Поэтому в период разгула инфекций следует максимально защищать себя от возможного заражения гриппом, а при первых признаках заболевания сразу обращаться к врачу, чтобы ситуация была под контролем.