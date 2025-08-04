Грибы способны замедлить старение организма

Это тяжелый продукт, но в нем есть полезные вещества

Известно ли вам, что грибы содержат аминокислоту эрготионеин, являющуюся потенциальным геропротектором, то есть веществом, замедляющим старение организма?

«Для России грибы — это традиционный продукт, и новые исследования относительно их пользы предполагают, что геропротекторы содержатся и в наших сортах типа лисичек, белых, подберезовиков, опят. Но надо понимать, что усвояемость у них неидеальная», — говорит кандидат медицинских наук, научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России Михаил Болков.

Продукт тяжело усваивается, потому что оболочка грибных клеток состоит из хитина — это плотный полимер, который организм не умеет переваривать. Даже соляной кислоте в желудке не удается воздействовать на хитин должным образом.

Чтобы получить от грибов только пользу, важно помнить, что место их сбора должно быть экологически чистым, потому что в зоне промышленных городов и вблизи дорог с активным движением грибы напитываются металлами и прочим загрязнениями. Также важно уметь отличать съедобные грибы от несъедобных и при имеющемся сомнении не рисковать, ведь даже у опытных грибников случаются ошибки.

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