Гранаты считаются натуральными иммуностимуляторами

При регулярном употреблении плодов можно укрепить здоровье

Хотите помочь своей иммунной системе зимой? Ешьте гранаты. Растительным веществам, входящим в состав плодов, удается противостоять бактериям и вирусам, повышая защитные силы организма. Кислоту, содержащуюся в гранатах, кишечные бактерии преобразуют в уролитин — это вещество обладает противовоспалительным действием.

Продукт также идет на пользу людям, занимающимся фитнесом или спортом, тому же уролитину подвластно поддержание мышечной массы.

А уже названными растительными компонентами получается снижать холестерин и давление и сохранять эластичность сосудистых стенок.

Гранаты также содействуют нашей красоте — жирные кислоты омега-5 улучшают состояние кожных покровов: снимается отечность и стимулируется к выработке собственный коллаген.