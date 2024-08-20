Гранатовый сок защищает организм от простуды

Чем еще продукт полезен для здоровья

Гранат, как символ здоровья и долголетия, на протяжении веков занимает особое место в медицине и культуре различных народов. Как один из компонентов продукта, гранатовый сок выделяется своими уникальными свойствами и целебными качествами.

«Гранатовый сок богат ценными нутриентами и является источником мощных антиоксидантов — полифенолов и антоцианов. Эти вещества помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Некоторые исследования указывают на то, что гранатовый сок может замедлять рост раковых клеток, особенно при поражении простаты и молочной железы. Антиоксиданты сока также снижают уровень воспалительных маркеров в организме и предотвращают образование тромбов», — говорят нутрициологи.

В гранатовом соке содержится много калия, магния и железа, что способствует нормализации работы сердца, поддержанию уровня артериального давления и улучшению кроветворения. Наукой доказано, что регулярное употребление гранатового сока может понизить холестерин, активировать кровообращение и уменьшить риск сердечно-сосудистых патологий.

«Сок имеет в составе витамины A, E, группы B, поддерживающие состояние кожных покровов, замедляющие старение и нормализующие обмен веществ. В продукте присутствуют яблочная и лимонная кислоты, благоприятствующие пищеварению и обладающие антибактериальными свойствами», — сообщают специалисты.

Высокое содержание витамина C укрепляет иммунную систему, потому питье сока (в день достаточно 200 мл) особенно важно в период сезонной простуды и вирусных инфекций.