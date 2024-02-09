Гранат является антивозрастным фруктом

Плод способен обеспечить даже профилактику рака

Наличие гранатов в рационе оказывает антивозрастной эффект на организм человека. Потребление плодов защищает мышцы, хрящи и суставы благодаря уникальному веществу в его составе.

«Компонент уролитин А в гранатах позволяет тормозить изменения, вызываемые возрастом и приводящие к старению мозга и развитию болезней Паркинсона и Альцгеймера. Гранаты даже могут оказывать профилактическое действие против онкопатологий», — говорят нутрициологи.

Еще гранатами можно оздоровить печень, плоды оберегают орган от токсической нагрузки и оптимизируют фильтрующую функцию печени.

Женщины, входящие в менопаузу, тоже должны есть гранатовые зерна и пить сок фрукта, чтобы сохранить свой костный аппарат и предотвратить остеопороз.

«Гранат оказывает поддержку иммунитету, предупреждает обострения у пациентов с артритом и улучшает качество сна, что актуально для тех, кто страдает бессонницей», — сообщают специалисты.

Отметим, наличие заболеваний органов ЖКТ предполагает питье только лишь хорошо разбавленного водой гранатового сока.