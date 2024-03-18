Горячий душ может привести к остановке сердца

Какие еще минусы у такой процедуры

Исследование о влиянии горячего душа на человеческое здоровье, заказанное одной западной компанией, показало, что процедура может вызвать даже летальный исход.

«Когда у человека проблемы со здоровьем сердечно-сосудистой системы, горячая вода создает организму дополнительную нагрузку. Если ситуацию не контролировать, есть риски потери сознания во время приема душа и, как следствие, травмирования и неблагоприятных последствий либо сразу остановки сердца», — говорит заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Также ежедневное мытье под горячим душем лишает тело и волосы натуральных масел, что приводит к их сухости и шелушению, особенно это вредит людям с заболеваниями кожи.

Еще от высокой температуры вероятно усиление воспалительных процессов и появление дополнительного дискомфорта.

«Возможны и проблемы со сном. Горячий душ поначалу может показаться расслабляющим, но возникающее в результате повышение температуры тела способно нарушить естественный процесс охлаждения организма, способствующий сну», — объясняет доктор.

Потому мыться лучше при комфортной температуре воды. Если же вода в душе или ванне очень горячая, а человек этого не замечает, нужно обратиться к врачу и рассказать об этой особенности.