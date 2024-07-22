Гормональная контрацепция способна вызывать депрессию

Такое побочное действие замечают порядка 10% женщин

Многие женщины во всем мире пользуются гормональными препаратами для предотвращения нежелательной беременности, а также снижения выраженности проявлений предменструального симптома, борьбы с акне и перепадами настроения. Но не у всех прием таких медикаментов проходит гладко.

«Порядка 10% женщин при использовании гормональных контрацептивов сталкиваются с повышенной вероятностью развития депрессивных состояний, что связано с гормонами — эстрогеном и прогестероном, входящими в состав препаратов и обладающих большим воздействием на состояние мозга. У гормонов происходит соединение с особыми молекулами в мозге с целью регуляции менструального цикла, памяти, эмоционального состояния», — информируют медики.

Согласно исследованиям, при приеме гормональных контрацептивов у женщин может усиливаться реакция на стресс. Так, у испытуемых, пользующихся препаратами, отмечено выделение большей концентрации кортизола при погружении в холодную воду или выступлении на публике.

Пребывание организма в стрессе не лучшим образом отражается на настроении, а при хроническом стрессовом воздействии увеличивается риск ухода в депрессию.

Ученые также не исключают, что подобная чувствительность к гормональным контрацептивам может быть сопряжена с генетической составляющей.