Головную боль напряжения можно снять гимнастикой

Частый симптом требует врачебной консультации

Если головная боль вызвана не мигренью, а напряжением, попробуйте размять мышцы и справиться с болью при помощи гимнастики. Можно сделать 5—10 наклонов головы вперед и назад, задерживаясь в каждом положении на 5—10 секунд.

«После наклонов выполните повороты вправо и влево — по 5—10 раз в каждую сторону. Совершать все движения надо медленно и плавно. От перенапряжения мышц в плечевом поясе необходимо поднять плечи к ушам, задержаться в таком положении на 5 секунд, а затем медленно опустить плечи. Упражнение нужно повторить 10—15 раз. Еще одним хорошим упражнением станет круговое движение плечами вперед и назад по 10 раз в каждую сторону», — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Прибегнуть можно и к упражнениям, снимающим напряжение с мышц глаз: закройте глаза, затем медленно их откройте и сфокусируйтесь на одной точке перед собой, после чего снова закройте и повторите 10 раз.

«В борьбе с головной болью можно задействовать правильное глубокое дыхание, а еще приложенный к голове и шее горячий или холодный компресс — температура зависит от причины боли. Кстати, привести к головной боли может и обезвоживание, поэтому следует пить достаточно воды», — отмечает доктор.

Эти способы подходят для облегчения кратковременной и непостоянной боли. При регулярных головных болях нужно обследоваться — порой провоцирующий фактор бывает очень опасным.