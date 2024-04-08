Головную боль можно снять лимоном

Иногда достаточно добавить цитрус к чаю

Витамины, органические кислоты и другие полезные элементы делают лимон не только соратником иммунитета, но и помощником при боли в голове. Плод особенно эффективен, если беспокоит пульсирующая боль.

«Заварите чашку чая и положите в напиток пару-тройку кружочков лимона, и головная боль стихнет. Вместо чайных листьев также допустимо запаривать ромашку или другую траву при отсутствии аллергии на нее и нет противопоказаний», — объясняют терапевты.

Либо можно взять стакан воды, выжать сок из лимона и добавить одну ложку соли, только не обычной натриевой, а высококачественной морской. Допустим, розовой гималайской: в такой соли содержится свыше 80 микроэлементов, среди которых есть и магний (нередко сильная головная боль связана с его дефицитом в организме).