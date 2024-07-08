Головной убор способен защитить от инсульта

Перегрев организма опасен сердечно-сосудистой катастрофой

Если вам уже исполнилось 40 лет, следует обзавестись панамой или шляпой, чтобы защищать голову от прямых солнечных лучей. Дело в том, что перегрев чреват дополнительными рисками возникновения сердечно-сосудистой катастрофы, которые и так повышаются с возрастом, особенно у мужчин.

«Солнечный удар можно сравнить с предынсультным состоянием, и порой такая неприятность правда может спровоцировать инсульт. При перегреве головы происходит расширение кровеносных и лимфатических сосудов. На мозг оказывается давление, к нему поступает недостаточно кислорода, что проявляется нарушением питания и метаболизма нейронов», — объясняют врачи.

Особо уязвимы люди с хроническими болезнями сердца и сосудов, имеющие избыточный вес, зависимость от алкоголя или курения.