Гнев и агрессия приближают атеросклероз

Как справиться со своими эмоциями

Людям, склонным к вспышкам агрессии и гневливости, следует знать о повышенных при этом рисках развития сердечного приступа или инсульта.

Внезапный припадок гнева нарушает функцию эндотелия — внутренней оболочки стенок кровеносных сосудов, который регулирует сужение и расширение сосудов, а также процессы тромбообразования. Дисфункция эндотелия — первый шаг к атеросклерозу, а уже он может привести к инфарктам и инсультам.

«Чтобы измерить функцию эндотелия, ученые использовали специальное устройство и собрали четыре группы участников: в первой группе люди вспоминали событие, которое их очень разозлило, во второй — думали о чем-то пугающем, в третьей — грустили, а членам четвертой группы нужно было считать от 1 до 100 для сохранения нейтрального эмоционального состояния. Наибольшие изменения эндотелиальной функции были у первой группы, которая злилась», — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Исследуя механизмы, связывающие гнев, тревогу и эндотелиальную дисфункцию, можно подобрать эффективные меры профилактики и лечения для большинства пациентов, имеющих повышенный сердечно-сосудистый риск.

Если вы часто гневаетесь, попробуйте эти способы для усмирения эмоций.

• Используйте игрушку — силиконовый шарик, ручной эспандер или любую другую ударопрочную вещь.

• Совершайте монотонные действия: рвите бумагу, рисуйте или давите пузырьки на упаковочной пленке.

• Ведите дневник агрессии. Так вы отследите, что раздражает вас чаще и сильнее всего, и, возможно, научитесь обходить стороной провоцирующие факторы.

• Рисуйте двумя руками — это развивает оба полушария мозга и в некотором смысле синхронизирует их работу.

• Займитесь спортом — бегом, боксом или хотя бы ходьбой, чтобы выпустить пар, можно даже приступить к уборке дома.

• Попробуйте отнестись к ситуации, раздражающей вас, с юмором.

• При отсутствии результата посетите специалиста, чтобы научиться справляться с гневом.