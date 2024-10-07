Главное — любить: что нужно для долгой жизни

Хирург, проживший век, оставил нам рекомендации

Федор Григорьевич Углов был советским и российским хирургом, академиком Российской академии медицинских наук, членом Союза писателей России, рекордсменом. Прожив 103 года, он оставил яркий след для человечества и даже вывел свои правила долгой жизни.

«Федор Углов занесен в Книгу рекордов Гиннеса как старейший практикующий хирург в России и СНГ: в 98 лет он еще проводил операции. Всего он выполнил более 6500 хирургических вмешательств и, кстати, изобрел искусственный клапан сердца», — рассказывают специалисты регионального Минздрава.

В своих книгах хирург делился рекомендациями продления жизни и улучшения здоровья. Что нужно делать:

• любить и защищать Родину;

• любить работу, в том числе физическую;

• любить свою семью и быть за нее в ответе;

• уметь владеть собой и никогда не падать духом;

• не зависеть от вредных привычек, иначе остальные советы бессмысленны;

• сохранить свой нормальный вес, не переедать;

• быть осторожным на дороге;

• не бояться идти к врачу;

• избавить своих детей от разрушающей здоровье музыки;

• щадить свое тело и после труда отдыхать;

• делать добро.

Федор Углов говорил, что индивидуальное бессмертие недостижимо, но продолжительность жизни человека во многом зависит от него самого.