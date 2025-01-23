Гипертония способна вызывать слабоумие

Высокое давление разрушительно для сосудов

При артериальной гипертензии стенки мелких и крупных сосудов находятся под постоянным повышенным давлением крови, что чревато их повреждениями и очень плохо отражается на мозге. Тяжелее всего мелким и тонким сосудам, от подобного воздействия они подвергаются разрушениям и разрывам.

«Проблемы в состоянии сосудов оборачиваются нарушением полноценного питания мозга и гибелью клеток органа, а это уже становится предпосылкой к инсультам и слабоумию. Повреждения бывают незаметными для человека, в виде микрокровоизлияний, которые все же со временем проявятся потерей памяти», — предупреждают кардиологи.

Не столкнуться с расстройством интеллекта поможет контроль над показателями давления. Важно, чтобы значения не поднимались выше 120/80 мм ртутного столба.

При слабоумии или сенильной деменции человеку свойственно постепенно терять память, он также лишается способности к логическому мышлению и больше не может обслужить себя самостоятельно. Развивающееся слабоумие сначала провоцирует сбои в кратковременной памяти: когда человек не в состоянии описать события вчерашнего дня, например. Еще появляется дезориентация: больной может потеряться на улице или забыть, где находится в данный момент.

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