Генетика или воспитание: что и почему мы наследуем от своих родителей

Многое зависит от среды, в которой растет ребенок

Не только цвет глаз, улыбку или похожий голос мы можем унаследовать от своих родителей. В дар также удается получить чувство юмора и вкусовые пристрастия.

«Если особенности внешности и склонность к ряду болезней зависят от генетики, то привычкам свойственно формироваться под воздействием жизненных процессов, окружающих нас людей, основ воспитания и личного опыта. Однако научные данные свидетельствуют, что некоторые черты личности тоже являются результатом генетического фактора», — говорят психологи.

Доказано, что сильная генетическая составляющая заложена в чувствительности человека к музыке и наличии музыкальных способностей. Исследования с близнецами выявили, что генетике отводится ключевая роль в восприимчивости индивида к ритму и мелодии.

Тревожность или склонность к депрессивным расстройствам тоже чаще диагностируется у тех людей, чьи родители страдали от подобных проблем, но здесь причина не только в генетике, но и в характере взаимодействия родителей с детьми. Если, например, мать является тревожной личностью, она непреднамеренно передает свои опасения и поведенческую модель детям в процессе воспитания.

Унаследовать можно и юмор. Если родители умели шутить, велика вероятность, что ироничность будет присуща и потомкам. И в этом опять заслуга не только генетики, но и среды, в которой растут дети, наблюдая за реакцией взрослых на шутки.

Гены определяют также наше пищевое поведение и склонность к риску, но и это поддается коррекции воспитанием, образованием и социальным окружением. Так, если родители склонны к полноте, но регулярно занимаются спортом, то и дети смогут перенять активный образ жизни и держать себя в форме.

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