Газовые плиты признаны небезопасными для здоровья

Ученые установили, что они производят вредные вещества

Представители науки провели исследование с газовыми плитами, которое показало, что использование таких приборов вредит здоровью человека из-за отделяемого газом диоксида азота.

«Произведенные замеры воздуха в помещениях различной площади, где работают газовые плиты, выявили, что дышать таким воздухом становится опасно в момент работы плиты и еще несколько часов по окончании ее эксплуатации. Естественно, в меньших по размерам помещениях отмечается повышенная концентрация вредоносных веществ, включая диоксид азота», — сообщается об исследовании.

Ученые полагают, что вдыхание выделяемых плитой компонентов может провоцировать детскую астму и преждевременную смерть у взрослых.