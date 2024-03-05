Фитнес‑браслеты опасны скоплением на них патогенов

Устройства также могут угрожать сну их владельцев

Исследования показали, что порядка 95 процентов фитнес-браслетов содержат на себе патогены, способные вызывать пневмонию и сальмонеллез. Больше всего микробов собирается на резине и пластике — на этих пористых материалах бактериям удобно размножаться.

«Мы в течение дня сотни раз прикасаемся к этим устройствам, после чего контактируем со слизистой, которая выступает входными воротами для болезнетворных микроорганизмов. Еще смарт-часы могут быть причиной грибка. Вокруг ремешка или браслета часов накапливается много грязи, пыли, частиц эпидермиса. Нужно или регулярно чистить их, или кожные болезни не заставят себя долго ждать», — информирует заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Также доктор не советует спать, не сняв с себя умные часы: их вибрация способна мешать качеству сна, а это вероятно дальнейшим развитием бессонницы. Ориентируясь на заложенную в девайс программу, они могут ошибочно определить подходящее время для пробуждения. Еще не исключено сдавливание кисти ремешком аксессуара, что повредит работе сосудов.