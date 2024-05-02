Фастфуд ухудшает результаты экзаменов

Школьникам и студентам лучше воздержаться от такой пищи

При злоупотреблении «мусорной» едой в подростковом возрасте — жирными, сладкими и мучными продуктами развиваются проблемы с памятью, которые почти не поддаются коррекции.

«Юность — важнейший период в развитии мозга. И если в это время есть „мусорную“ еду, механизмы памяти серьезно нарушатся. Нездоровое питание снижает уровень нейромедиатора ацетилхолина — он задействуется при обучении, концентрации внимания и возбуждении, помогает кодировать информацию», — говорит заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Согласно результатам исследований, при потреблении «неправильной» еды сигналов от ацетилхолина не поступает, потому запоминание ухудшается. Самое плохое, что и нормализация рациона после увлечения вредной пищей не способна вернуть прежние способности мозга. Теоретически восстановление функций мозга возможно при помощи лекарств, высвобождающих ацетилхолин, но это пока не изучено.