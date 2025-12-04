Ежедневные объятия повышают иммунитет

Тактильность также важна для ментального благополучия

Объятия — один из приятных способов выразить свое расположение к человеку, проявить любовь и заботу. Подобная тактильность важна для каждого. Иногда поддержку в виде объятий можно получить даже от малознакомого человека, а уж близким людям полезно сделать объятия ежедневным ритуалом.

«Во время прикосновений и объятий в организме выделяется окситоцин — гормон любви и привязанности, который способствует укреплению доверия между людьми, улучшает настроение и снижает тревожность. Объятия также помогают уменьшить концентрацию кортизола в крови, потому они так необходимы человеку в стрессовых ситуациях», — говорят психологи.

Физический контакт, к которому относятся объятия, стимулирует иммунную систему, повышая сопротивляемость организма различным заболеваниям. Объятия перед сном помогают расслабиться и сделать сон качественнее, что способствует восстановлению сил и энергии. Обнимая друг друга, мы учимся пониманию чувств окружающих, сопереживанию и поддержке близких.

Специалисты определили, что четыре объятия в день требуются человеку для выживания, восемь — дают психологическую стабильность, а двенадцать настраивают на личностный рост. Конечно, каждому присуща индивидуальная потребность в тактильных контактах, но при взаимном желании можно не ограничиваться количеством обнимашек.

