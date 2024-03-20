Эйфория после спиртного связана с кислородным голоданием мозга

Этот процесс приводит к отмиранию клеток органа

Эйфория, легкость и свобода, которые могут ощущаться при потреблении алкогольных напитков, на самом деле вызваны опасным для человека состоянием — гипоксией мозга, когда концентрация кислорода в органе снижена.

«Происходит это в результате загущения крови после принятия спиртного — слипшимся эритроцитам становится трудно проходить через сосуды и разносить по телу кислород, отчего тканям организма приходится испытывать его нехватку. От каждой порции алкоголя мозг буквально разрушается, и чем чаще случается кислородное голодание, тем выше вероятность формирования глубокого неврологического и психического заболевания», — объясняют медики.

К тому же расслабленное состояние при алкогольном опьянении длится недолго, позже человек замечает на себе действие обратного и куда более продолжительного эффекта в виде упадка сил, плохого настроения, чувства тревоги, ведь спиртное считается мощнейшим депрессантом нервной системы.