Этот явный признак указывает на волчанку

Симптом позволяет не перепутать болезнь с другим диагнозом

Волчанка относится к списку аутоиммунных заболеваний, при которых собственным иммунитетом запускается выработка антител, направленных на борьбу со здоровыми клетками организма. Порой под описание болезни подходит следующее определение: организм сам себя поедает.

Женщин волчанка поражает до десяти раз чаще, нежели мужчин. Обычно болезнь развивается в возрасте 18—35 лет. При недуге поражается соединительная ткань, из-за чего клинические проявления волчанки бывают разнообразны, но все пациенты сталкиваются с сильной слабостью, потерей массы тела, температурой более 38°С и выпадением волос.

«Волчанка свое название получила неслучайно: при болезни также появляются кожные высыпания, которые напоминают укусы волка. Порядка 90% историй болезни имеют специфичный признак — сыпь „бабочка“, расположенную в области переносицы и щек», — объясняют иммунологи.

Спровоцировать волчанку могут сбои в деятельности гормональной системы, злоупотребление ультрафиолетом, лечение некоторыми препаратами, также эта история может иметь наследственный характер.

К сожалению, волчанка неизлечима, но благодаря лекарственным средствам можно достичь ремиссии, длящейся годы.