Этот вариант завтрака не приносит пользы

Такие продукты не должны быть частыми в рационе

Ваши дети могут любить хлопья и мюсли, но такой вариант питания не является полезным, особенно если выбирать рафинированные злаки для завтрака.

«В рафинированных злаках удалены волокнистые и питательные части, потому они переходят в разряд простых углеводов с высоким гликемическим индексом и калорийностью. Такой вариант завтрака вреден», — говорят диетологи.

Завтрак не будет питательным, а лишь принесет пустые калории, что при малоподвижном образе жизни еще и чревато появлением лишнего веса уже с детского возраста.