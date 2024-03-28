Паническая атака являет собой интенсивную волну страха. Симптоматика при этом достигает такого накала, что человек испытывает ощущение приближающейся смерти. Психотерапевты нашли способ, который может моментально блокировать нежелательные проявления.
«Если у вас случаются панические атаки, хорошо носить с собой кислые леденец или конфету. При наличии неожиданного вкуса на языке человек может забыть о страхе и беспокойстве, просто одни ощущения сменятся другими», — говорят специалисты.
Шоковое воздействие кислым вкусом на рецепторы снизит выраженность панического приступа — придет успокоение для миндалевидного тела (области мозга), запускающего реакцию «бей или беги».