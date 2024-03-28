Этот трюк позволит унять паническую атаку

Как блокировать приступ необоснованного страха

Паническая атака являет собой интенсивную волну страха. Симптоматика при этом достигает такого накала, что человек испытывает ощущение приближающейся смерти. Психотерапевты нашли способ, который может моментально блокировать нежелательные проявления.

«Если у вас случаются панические атаки, хорошо носить с собой кислые леденец или конфету. При наличии неожиданного вкуса на языке человек может забыть о страхе и беспокойстве, просто одни ощущения сменятся другими», — говорят специалисты.

Шоковое воздействие кислым вкусом на рецепторы снизит выраженность панического приступа — придет успокоение для миндалевидного тела (области мозга), запускающего реакцию «бей или беги».