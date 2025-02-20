Этот трюк позволит снизить вес

Если ищете способы похудеть, попробуйте эту хитрость

Люди, склонные к набору веса, всегда интересуются различными методами, помогающими держать массу тела под контролем. Один из таких способов, направленный на снижение и последующее поддержание веса, предлагает британский психолог Ричард Уайзман.

«Вам не придется сидеть на диете и строго себя в чем-то ограничивать. Достаточно лишь начать питаться нерабочей рукой, то есть правша должен брать приборы в левую руку, и наоборот», — предлагает эксперт.

Так трапеза станет медленной и осознанной, и человек не будет переедать. Чувству насыщения свойственно приходить через 20 минут от начала приема пищи. Из-за того, что многие люди при этом спешат или отвлекаются на что-то постороннее, они съедают больше, чем нужно, не улавливая сигнала о том, что уже сыты. Если кормить себя нерабочей рукой, удастся растянуть время, больше сосредоточиться на процессе и самой пище и не допустить переедания.

Конечно, не стоит ждать чуда без смены рациона, ведь снизить вес можно только на здоровом питании с дефицитом калорий.

Читайте также: Чем укротить зверский аппетит.